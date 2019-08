Nog een week werk aan de Kouterstraat in Zingem Ronny De Coster

21 augustus 2019

16u18 2 Kruisem De aannemer die de Kouterstraat in Zingem vernieuwt, zal met dat werk over een week klaar zijn: volgende week dinsdag krijgt het laatste deel van de straat haar toplaag .

De Kouterstraat is de verbindingsweg tussen de Heirweg en de Broekstraat in Zingem. Deze week zijn werklui nog bezig met het plaatsen van putdeksels. Daardoor is de straat halfweg nog afgesloten. In het weekend zullen alle opritten toegankelijk zijn, zo maakt de gemeente zich sterk.

Maandag is op het nog onafgewerkte deel van de straat geen verkeer mogelijk. En de dag nadien rukken de asfalteermachines op om de volledige Kouterstraat van een toplaag te voorzien. Pas tegen de avond of ten laatste woensdagochend kan alle verkeer er weer door.