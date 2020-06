Nog een paar plaatsen voor zomerse speelpleinwerking van de gemeente Kruisem, maar vooraf inschrijven is verplicht Ronny De Coster

16 juni 2020

21u14 0 KRUISEM Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de speelpleinwerking Eilaba en Speelpleinwerking ‘t Fluitje in Kruisem. Kinderen moeten wel vooraf ingeschreven zijn.

Voor de speelpleinwerking kan er ingeschreven worden voor halve of hele dagen. Bij de online inschrijvingen moet je ook onmiddellijk betalen. Het is ook goed om weten, dat annuleren niet mogelijk is, tenzij een medisch attest kan voorgelegd worden. Alle praktische info staat op de website https://kruisem.be/kampen-speelplein-2020.