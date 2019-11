Nieuwste boek van Marc De Bel steekt diabetespatiëntjes een hart onder de riem 700 exemplaren van “De droom van losbolle Rina” worden via ziekenhuizen gratis aan jonge patiëntjes uitgedeeld. Ronny De Coster

10 november 2019

17u45 0 Kruisem Jeugdauteur Marc De Bel lanceert op Werelddiabetesdag in het UZ Gent zijn nieuwste boek “De droom van losbolle Rina”, een meisje dat lijdt aan diabetes. “Met dit boek willen De Vlaamse Diabetescentra voor kinderen en adolescenten (VDKA) en het BOEBOEKFUNd diabetes type 1 bekender maken bij kinderen en diabetespatiëntjes geruststellen”, zegt de Kruisemse jeugdschrijver. 700 van zijn boeken worden via ziekenhuizen aan patiëntjes gratis uitgedeeld.

Het nieuwste boek van Vlaanderens populairste jeugdschrijver Marc De Bel is het verhaal over Rina Blomme, die diabetespatiënten is. “Sander Vermeer en zijn pestkopvrienden noemen haar Bolle Rina, omdat ze ervan droomt om later een wereldberoemde ballerina te worden. De nieuwe balletjuf vindt haar echter niet lenig en pezig genoeg en n soms ook wat lui en niet bij de les. Ze voelt zich inderdaad af en toe wat moe en wazig in haar hoofd. Dat komt door haar bloedsuikerspiegel. Kinderen met type 1 diabetes moeten die goed in de gaten houden. Maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je zo’n losbol bent als Rina, graag taartjes eet en bent uitgenodigd op het Verjaardagsfeest van het Jaar”, vertelt De Bel waarover zijn nieuwste boek gaat.

Diabetes meer bekendheid geven

3.200 kinderen en jongeren kampen vandaag met diabetes type 1 in België. 40% van hen krijgt de diagnose voor de leeftijd van 6 jaar. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte en is dus niet gelinkt aan overgewicht of een bepaalde levensstijl. Het immuunsysteem valt de cellen aan die insuline produceren in de pancreas. Het lichaam maakt daardoor geen of onvoldoende insuline aan. Alleen een levenslange insulinebehandeling biedt soelaas. Marc De Bel schreef het boek, omdat hij diabetes type 1 meer bekendheid wil geven bij kinderen en hun omgeving. ‘Er bestaat nog veel verwarring over de ziekte. Dat je het zou krijgen door te veel te snoepen bijvoorbeeld. Ik wil diabetespatiëntjes aanmoedigen om te blijven dromen en hun dromen waar te maken”, zegt De Bel.

Boekvoorstelling en prijsuitreiking

Ter gelegenheid van Werelddiabetesdag stelt de VDKA samen met het BOEBOEKFUNd op 14 november het boek voor. Marc De Bel leest een fragment uit zijn boek voor. VDKA reikt samen met het BOEBOEKFUNd de hoofdprijs uit van de tekenwedstrijd “ Teken je droom” voor het 3de en 4de leerjaar. 5.000 kinderen namen deel aan deze wedstrijd. De hele klas van het winnende kind zal aanwezig zijn op de boekvoorstelling: alle kinderen van die klas krijgen het boek cadeau en mogen op gegidst bezoek naar Pairi Daiza.

700 gratis exemplaren

De Vlaamse Diabetescentra voor kinderen en adolescenten bieden gespecialiseerde hulp voor kinderen en adolescenten met diabetes. UZA, UZ Gent, UZ Brussel, UZ Leuven, AZ Delta, Ziekenhuis Maas en Kempen, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, Jessa Ziekenhuis en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende delen samen 700 boeken uit aan diabetespatiëntjes die tussen de 8 en de 10 jaar oud zijn.