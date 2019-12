Nieuwe toneelvereniging Sarah speelt eerste stuk voor uitverkochte zalen Alleen voor de voorstelling op zondag zijn er nog kaarten Ronny De Coster

05 december 2019

14u47 0 Kruisem In zaal Volkskring in Zingem brengt de nieuwe toneelvereniging Sarah haar allereerste productie. En die blijkt al meteen een schot in de roos: bijna alle voorstellingen van Voel, geschreven door Zingemnaar Jens Pas, zijn uitverkocht.

Precies één jaar geleden besloten Dries Lescouhier, Jens Pas en Ann De Bie om het theatercollectief Sarah op te richten. “Ons enthousiasme en onze vriendschap waren opstaan tijdens de toneeltjes die wij al 4 jaar brachten op het jaarlijkse sinterklaasfeest voor de kleuters van Gemeentelijke Basisschool “De Bosrank”. Hoofdpersonage Sarah beleefde daar samen met haar vriendjes leuke avonturen”, vertelt Dries. “Het amusement bij het spelen, de originele scripts en de livemuziek wilden wij graag naar een groter publiek brengen. Zo is ons Sarah-team ontstaan. Het is een mix van frisgroene nieuwelingen en oude rotten in het vak”, pikt Jens Pas in.

Martha

Hij is ook de schrijver van het stuk. “Voel is het verhaal van Martha. Ze verzamelt objecten om de herinneringen aan het verleden te bewaren: een klokje, een boekentas, een pop… Zo hoopt ze eventuele dementie te kunnen voorkomen. Elk object heeft een verhaal. Op een dag is één object verdwenen: een herinnering aan een jeugdliefde. Het verhaal dreigt verloren te gaan. Haar buurvrouw en beste vriendin Brenda stelt voor om die jeugdliefde op te sporen”, licht Jens een tip van de sluier.

De acteursploeg

Sofie Verhegge, Davy Clauwaert, Femke Marysse, Veerle Holluyn, Annick De Vrieze, Barbara De Wulf, Hilde Ornelis, Anne-Lore Verplanken, Chris Vandecauter, Elien Meerschaut, Jason Lejeune vormen de acteursploeg. Achter de schermen zijn Magda Weyn, Leslie Degheest, Johan Bauters, Luc Meerschaut, Jill Vanderstraeten, Karine Vuylsteke, Leona Cruypelinck, Mieke Gevaert, Esther Bracke, Ann De Bie en Dries Lescouhier actief.

Bijna uitverkocht

De belangstelling voor de eerst productie van Sarah is groot. “We verwachten ruim 500 toeschouwers. Zowel de première op vrijdag als de voorstelling op zaterdag zijn ondertussen uitverkocht. Voor de voorstelling op zondag 8 december om 15 uur hebben we nog plaatsen”, zegt Jens.

Tickets en info via onze website www.sarah.click of bel naar 09 384 21 23.