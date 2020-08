Nieuwe Proxy Delhaize Zingem opent donderdag de deuren: “Eigen slagerij, versafdeling en bakkerij als grote troeven” Ronny De Coster

18 augustus 2020

12u43 0 Zingem Aan de Kruiskensstraat in Zingem openen Celien Vandecapelle en Mattis De Boulle volgende donderdag een nieuwe Proxy Delhaize.

Beiden hebben al ervaring in de branche. “Drie jaar geleden heb ik samen met mijn zus de Proxy Delhaize in Kruisem overgenomen. Intussen waren ook onze beide partners in de zaak gekomen en zagen we de kans om er een tweede winkel bij te nemen”, vertelt Celien. Haar zus en schoonbroer runnen verder de vestiging in Kruishoutem, terwijl zij en haar man de Proxy Delhaize in Zingem opstarten.

Slager en traiteur

“Een Proxy Delhaize is een klein warenhuis, maar met een groot assortiment. We zullen hier werken met een team van elf medewerkers met daarbij nog de zelfstandige slager Atelier Gauthier die ook vier mensen tewerk stelt. De verse vleesafdeling wordt overigens een belangrijke troef, net als onze eigen traiteur, die dagschotels en plats voor feestjes zal bereiden. We hebben een eigen bakkerij en afdeling verse groenten”, vertelt Celien.

De nieuwe Proxy Delhaize opent op donderdag 20 augustus. De winkel is van dinsdag tot zaterdag open van 8 tot 19 uur, op zon- en feestdagen van 8 tot 13 uur en op maandag van 13 tot 19 uur.