Natuurpunt ijvert voor behoud van bomen langs Nazarethsesteenweg in Kruisem, “Onrealistisch”, reageert schepen Ronny De Coster

03 september 2019

18u13 0 Kruisem De milieuvereniging Natuurpunt Kruisem voert met steun van en partij Groen@Co actie tegen de geplande kap van 239 bomen bij de heraanleg van de Nazarethsesteenweg en Boeregemstraat op de grens van Kruisem en Nazareth. “Onrealistisch: de bomen zijn ziek en staan hinderlijk, maar we planten er wel nieuwe”, reageert schepen Robrecht Bothuyne (CD&V).

De gemeenten Kruisem ontvouwde in juni de plannen voor de heraanleg van de Nazarethsesteenweg en de Boeregemstraat, een groot project waarin ook de gemeente Nazareth, waterzuiveraar Aquafin, De Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen pariticiperen. De doorgangsweg op de grens van Ouwegem en Nazareth krijgt een nieuwe riolering en waterzuivering, en moet een veiliger weg worden met fietspaden, voetpaden en voldoende parkeerplaatsen.

239 bomen

“Maar de 239 bomen die de weg nu het karakter geven van een laan, zijn bedreigd”, alarmeert de natuurvereniging Natuurpunt, gesteund door de partij Groen&Co in Kruisem. Natuurpunt is een petitie gestart. “De eiken staan perfect gezond en staan niet in de weg. Het fietspad kan op bijna alle plaatsen achter de eiken. In deze dagen dat we klimaatacties plannen, dat we in Vlaanderen 6 miljoen bomen erbij willen en dat we fijn stof, hitte en lawaaihinder willen bestrijden, is het eerste dat we moeten doen deze historische eiken koesteren”, motiveren de actievoerders. Op enkele bomen hebben ze hun eigen foto gehangen om zich te uiten als peter ervan.

Onjuist en onrealistisch

Kruisems schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V) reageert verbaasd op het initiatief. “De verstrekte informatie klopt helemaal niet en wat de actievoerders voorstellen, is ook niet realistisch”, zegt Bothuyne.

“De beslissing om de bestaande bomenrijen weg te halen, komt er verschillende reden. Eén: de meeste bomen zijn ziek. Ik schat dat maar een twintigtal wel nog in orde is. Dat is onderzocht. Twee: de kruinen van de bomen zijn zo uitgezet, dat we heel veel klachten krijgen van vrachtwagenchauffeurs. Hoge trucks moeten op sommige plaatsen midden de weg gaan rijden omdat de takken tegen hun voertuig schuren. Dat veroorzaakt gevaarlijke toestanden. Drie: om de haverklap vallen er ook takken naar beneden. Bij een storm enkele maanden geleden zijn zelfs verschillende bomen over de weg gevallen. We mogen ons gelukkig prijzen dat er toen geen slachtoffers zijn gevallen”, bedenkt Bothuyne.

Nieuwe bomen

Het is volgens de schepen ook technisch en praktisch niet mogelijk om én de bestaande bomenrijen te behouden én de nodige ruimte te behouden voor het wegdek en fietspad en het leggen van de riolering.

“Maar voor alle duidelijkheid: er komen wel degelijk nieuwe bomen. Dat is ook al duidelijk uitgelegd bij de voorstelling van de plannen. En het fietspad komt ook inderdaad achter de bomenrij. Ik begrijp de commotie dan ook niet”, besluit Bothuyne.

De heraanleg van de Nazarethsesteenweg en de Boeregemstraat zou midden volgend jaar moeten starten.