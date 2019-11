Nachtelijke inbraak in huis in Kruishoutem Ronny De Coster

24 november 2019

15u24 0 Kruisem Er is zaterdagnacht ingebroken in een huis in het centrum van Kruishoutem.

De inbraak is gepleegd in de nacht van zaterdag op zondag. De daders zijn een woning aan de Brouwerijstraat (de vroegere Ommegangstraat) in Kruishoutem binnengedrongen.

De politie heeft via het waarschuwingsplatform Alarm-Tilt bewoners opgeroepen om waakzaam te zijn. Wie iets verdachts heeft opgemerkt of informatie heeft over de inbraak of mogelijke verdachten, wordt gevraagd om de politie te bellen op algemeen nummer 101.