Muur komt naar beneden door storm: Churchillstraat tijdelijk afgesloten voor verkeer Lieke D'hondt en Ronny De Coster

23 februari 2020

15u52 0 Kruisem De zware windstoten hebben in de Churcillstraat in Kruishoutem (Kruisem) schade veroorzaakt aan een woning. De scheidingsmuur tussen de bewoonde woning en een huis dat klaar staat om afgebroken te worden, kwam naar beneden.

Een brandweerploeg van de brandweerzone Vlaamse Ardennen is ter plaatse om te verhinderen dat het huis meer schade oploopt. De brandweerlui bekijken ook wat de beste oplossing is om het gat in het huis te dichten. Als gevolg van de interventie is de Churchillstraat tijdelijk afgesloten voor verkeer.