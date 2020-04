Motorrijder (32) uit Oosterzele gewond na val in Zingem Ronny De Coster

15 april 2020

19u00 0 Kruisem Bij een verkeersongeval woensdagvoormiddag in de Nagelstraat in Zingem is een motorrijder gewond geraakt.

Het slachtoffer is een man van 32 jaar uit Oosterzele. Hij reed in de Nagelstaat toen hij door een onbekende oorzaak het evenwicht verloor en ten val kwam. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan de schouder. Hij is afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde.