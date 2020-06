Mieke Ver Cruysse ging in zorg werken en liep corona op: “Blij terug in mijn koffiehuis te staan met klanten die weer stralen” Ronny De Coster

19 juni 2020

21u15 0 ZINGEM “Ik ben zo blij dat ik weer in mijn koffiehuisje kan staan en zie hoe positief de mensen gestemd zijn. Laat er ons maar een leuke zomer van maken”, bedenkt Mieke Ver Cruysse (54), terwijl ze een toost uitbrengt.

“De plicht roept”, dacht Mieke toen ze begin april de beelden van zorgverstrekkers in zieken- en rusthuizen zag. De uitbaatster van het bekende Zingemse koffiehuis Bellevue en traiteursdienst De Kookzuster ging aan de slag in een rusthuis. Ze raakte zelf met corona besmet.

“Maar het is allemaal goed gekomen. Ik ben weer helemaal de oude en ben zo blij dat ik weer in mijn koffiehuisje aan de slag ben. Het wat een beetje met een bang hartje dat ik mijn Bellevue, want zouden de klanten wel terugkeren, of zouden ze schrik hebben? Ik ben opgelucht, want mijn koffiehuisje zit weer elke dag vol”, vertelt ze.

“Ik breng een toost uit op ons teruggekeerde leven. Ik zie hoe blij de mensen zijn dat ze weer naar buiten kunnen en weliswaar met de nodige voorzorgen toch weer bij elkaar kunnen komen. Laat ons verder voorzichtig zijn en hopen dat we geen tweede golf moeten meemaken”, besluit Mieke.