Mieke kreeg corona toen ze tijdens lockdown in zorg ging werken en heropent maandag haar tearoom in Zingem: “Minder plaats binnen maar wel gezellig terras” Ronny De Coster

05 juni 2020

Mieke Ver Cruysse (54) kijkt wel héél reikhalzend uit naar de heropening van haar tearoom Bellevue in Zingem. Mieke legde de voorbije weken een opmerkelijk parcours af: ze ging zelfs als verpleegster werken in de zorg en raakte daar zelf met het coronavirus besmet . "Nu is het weer tijd voor mijn koffiehuisje. Minder plaats binnen, dat lossen we op met een buitenterras", blikt ze vooruit.

“Ik denk dat mijn Bellevue nu helemaal coronaproof is”, bedenkt Mieke, nadat ze het meubilair grondig herschikt heeft. “De tafels staan verder uit elkaar, zodat de klanten op minstens anderhalve meter van elkaar blijven, maar het blijft toch gezellig. Door die ingreep offer ik binnen wel een twintigtal plaatsen op. Maar dat gaan we compenseren met een terras aan de straatkant. Door daar twee parkeerplaatsen weg te nemen, kan ik nog eens tafels en stoelen plaatsen voor een 16-tal klanten. En ze zullen zeker niet het gevoel hebben dat ze op een parking zitten, want we gaan dat mooi aankleden met groen”, plant Mieke. “Het hoeft niet meteen een grote stormloop te zijn, want dat is ook niet goed. Maar op basis van de reacties van mensen die al weten dat ik heropen, merk ik toch dat velen terug verlangen naar de gezelligheid. Zelf heb ik er ook heel veel zin in. En mocht het tòch niet meer lukken, wat ik betwijfel, dan kan ik altijd nog een keer terugkeren naar de zorg”, knipoogt ze.

Hersteld van coronabesmetting

Die terugkeer zou dan de derde zijn, want toen ze door de lockdown half maart haar koffiehuis aan de Kruishoutemsesteenweg in Zingem moest sluiten, besliste Mieke Ver Cruysse om tijdelijk terug te gaan naar de job die ze voordien 22 jaar lang had uitgeoefend: ze ging weer werken als verpleegster in een rusthuis. Het werd best wel een heftig parcours: na negen nachtshifts in dat Brusselse woonzorgcentrum bleek Mieke zelf met het coronavirus besmet.

Ik ben een paar weken moeten thuis blijven om uit te zieken, maar ook daarna ben ik opnieuw in de zorg gaan werken. Ik moést terug: het is een roeping Mieke Ver Cruysse

“Ik ben toen een paar weken moeten thuis blijven om uit te zieken, maar ook daarna ben ik opnieuw in de zorg gaan werken. Ik moést terug: het is gewoon een roeping”, bedenkt Mieke. Maar nu is het voor Mieke en haar klanten écht tijd voor koffie: vanaf volgende maandag is Koffiebar Bellevue dagelijks (behalve op woensdag) open van 11 tot 18.30 uur.