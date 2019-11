Michelin-ster blijft aan de gevel bij Benoit en Bernard Dewitte in Ouwegem: “Het is toch elk jaar weer spannend” Ronny De Coster

18 november 2019

19u18 0 Kruisem Bij de broers Benoit en Bernard Dewitte in Ouwegem blijft de Michelin-ster ook volgend jaar aan de gevel hangen. Het is intussen acht jaar dat het culinaire restaurant in de vermaarde culinaire restaurantgids staat. “Het is toch elk jaar met spanning uitkijken”, bekent Benoit.

“We proberen de lat altijd een beetje hoger te leggen”, vat Benoit Dewitte het geheim samen van het succes dat hij samen met zijn broer Bernard runt in de Kruisemse deelgemeente Ouwegem.

“Vernieuwen is belangrijk, want samen met ons evolueren ook onze klanten. We moeten ze altijd blijven verbazen en verrassen. Volgend jaar zijn we twintig jaar bezig. We staat vijftien jaar in de gids Gault&Millau en het is nu de achtste keer dan Michelin ons een ster toekent. Uiteraard zijn we daar trots op en voelt dat al een bevestiging. Maar het is toch elk jaar met spanning uitkijken naar de bekendmaking van de Michelin-sterren”, bekent de Ouwegemse chef.