Met KWB op geocaching: schattenjacht op pinkstermaandag Ronny De Coster

07 juni 2019

15u03 0 Kruisem De Zingemse KWB-afdeling organiseert op pinkstermaandag een initiatie geocaching met de smartphone. Deelnemen is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven.

Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht waar digitaal en de real world elkaar tegenkomen. Geocachen is een schatzoektocht op basis van GPS-coördinaten. Naar wat je op zoek gaat tijdens het geocachen is altijd een raadsel, en dat is juist het bijzonder aan deze mooie buitensport.

Na een korte introductie gaan de deelnemers op op pad om enkele caches te vinden! Wie wenst, kan al een account aanmaken op www.geocaching.com en de app installeren op zijn smartphone.

De activiteit start om 14 uur aan Huize Bavo aan de Dorpstraat in Zingem. Meer info is te verkrijgen bij Danny Stichelbaut, 0496/57.26.06.