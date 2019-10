Met KVLV naar Omegabaars in Kruishoutem Ronny De Coster

09 oktober 2019

16u40 0 Kruisem De Ouwegemse KVLV organiseert op zaterdag 12 oktober een uitstap naar het bedrijf Omegabaars (Aqua4C) van bioloog en visboer Stijn Van Hoesenberghe.

Aqua4c is een van de eerste bedrijven in Vlaanderen dat vis kweekt voor consumptie. Het is een duurzame visboerderij, gestoeld op ecologische principes. Stijn vond zijn omegabaars in Australië. Het is een vis die geen vismeel of visolie nodig heeft en die zich goed thuis voelt in gesloten systemen.

Na een korte historiek over het bedrijf krijgen de bezoekers uitleg over de manier waarop de omegabaars gekweekt wordt, welk voedsel de vis krijgt, hoe de bassins onderhouden worden en waar het bassinwater vandaan komt.

Na de rondleiding is er nog een koffiestop. De rondleiding en koffie (of frisdrankje) kost 8 euro per persoon. Vooraf inschrijven is gewenst en kan op het telefoonnummer 09/384.39.09 of via mail naar noeladejonghe@telenet.be