Met “Gouden Klinker” bundelen handelaars in hartje Kruishoutem de krachten Ronny De Coster

03 juni 2020

17u30 2 Kruishoutem Handelaars uit het centrum van Kruishoutem zijn een gezamenlijke actie gestart om elkaar zaak te promoten tijdens de ingrijpende werkzaamheden in hun gemeente. “De Gouden Klinker” zet elke maand een andere winkelier in de kijker en die verloot onder zijn klanten een prijs van ongeveer 150 euro.

Hartje Kruishoutem ondergaat een grondige vernieuwingsoperatie. De Markt en enkele aanpalende straten krijgen een nieuwe riolering en van dat grote project maakt de gemeente gebruik om ook de inrichting van de centrumstraten te veranderen. De werkzaamheden zullen ongeveer anderhalf jaar duren.

Elke maand een prijs te winnen

“Onvermijdelijk veroorzaken zulke ingrijpende werkzaamheden hinder. Als handelaars hebben we dan ook begrepen, dat we er goed aan doen om onze krachten te bundelen voor een actie die de klanten duidelijk maakt dat onze winkels bereikbaar blijven”, zegt Gunther Schuddinck. Hij is initiatiefnemer van De Gouden Klinker, een commerciële actie waaraan ongeveer twintig winkeliers en horeca-uitbaters deelnemen. “Elke maand zetten we één handelaar in de kijker. In alle andere winkels staat dan een pancarte van die handelaar. Klanten krijgen bij elk bezoek een lotje, waarmee ze op het einde van de maand een prijs kunnen winnen, geschonken door de handelaar van de maand. Is dat een krantenwinkel, dan kan je een abonnement winnen ter waarde van ongeveer 150 euro. Een restaurant zal bijvoorbeeld een etentje verloten”, legt Gunther uit.

De acties van deelnemende handelaars zijn te volgen op de Facebookpagina van de Gouden Klinker.