Met de Jonge W8 naar Walibi Ronny De Coster

19 juni 2019

23u39 0 Kruisem De Jonge W8 Zingem organiseert op zaterdag 29 juni zijn jaarlijkse daguitstap. Deze keer gaan wordt het een dagje in het pretpark Walibi.

Deelnemers vertrekken om 8 uur op het Kerkplein in Zingem en keren terug rond 19 uur.

Het dagje Walibi is gratis voor kinderen tot 3 jaar. Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 30 euro en wie ouder is dan 13 jaar, gaat mee voor 13 euro. Ontbijt, toegangsticket, een vieruurtje, de busreis, animatie in de bus en verzekering zijn inbegrepen.

Kinderen tot en met 12 jaar moeten wel begeleid worden door een volwassene.Lunch je zelf meenemen of ter plaatse aankopen.

Vooraf inschrijven

Inschrijven doe je met een mail naar dejongewacht@gmail.com of een telefoontje naar Joke Vandenhende op 0473 42 60 78 of Lieselot Vande Cauter op 0479 13 60 57.