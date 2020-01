Marc De Bel en echtgenote betrokken bij zwaar verkeersongeval op E17 in Kruishoutem: “We zijn door het oog van een naald gekropen” Ronny De Coster

19 januari 2020

18u19 54 Kruisem Jeugdschrijver Marc De Bel is zondag betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de E17 in Kortrijk. “Het is niet te geloven, dat mijn vrouw en ik dit hebben overleefd. Op een paar blutsen en builen na hebben we niks. Al zijn we mentaal wel gebroken”, getuigt De Bel.

Marc De Bel en zijn vrouw Mie reden op de autosnelweg E17 in Kruishoutem in de richting van Kortrijk, toen hun Mercedes achteraan werd aangereden door een BMW. “Ik schat dat wij 100 à 110 kilometer per uur reden, toen die auto op ons is gebotst. Die moet gereden hebben met een ongelooflijk hoge snelheid, want die klap was enorm. Onze wagen begon te tollen en zo zijn we zeker nog tweehonderd meter over de snelweg gezwalpt. Het is een mirakel en vooral te danken aan de stuurmanskunst en koelbloedigheid van mijn vrouw Mie, dat we daarbij geen andere auto’s hebben geraakt. Onze wagen is uiteindelijk tegen een vangrail tot stilstand gekomen. Wij zijn echt wel door het oog van een naald gekropen”, getuigt Marc De Bel.

Naar het ziekenhuis

Samen met zijn echtgenote is hij voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. “Maar op een paar blutsen na zullen we hier fysiek niets aan over houden”, prijst Vlaanderens populairste jeugdschrijver zich gelukkig. “We verkeren wel nog altijd in shock. Blijkbaar hebben schrijvers en hun vrouw engelbewaarders. Dit doet een mens wel eens nadenken”, bedenkt De Bel.

Mentale klap

De schrijver was op weg naar een literair evenement in Aalbeke. “Ik zou er gaan voorlezen op de uitreiking van de prijzen van een opstelwedstrijd op Toast Literair, een initiatief van het Davidsfonds. De voorzitter schrok nogal toen hij me belde om te vragen of ik op weg was en ik hem vertelde dat ik in het ziekenhuis zat. Ik mag van ongelooflijk veel geluk spreken dat ik nog kan navertellen wat me vandaag is overkomen. Zeer jammer dat ik vandaag niet bij mijn jeugdige fans ben geraakt, maar dat ga ik met veel plezier wel eens goedmaken. Maar eerst moeten we toch nog een beetje bekomen”, besluit De Bel.

De bestuurder van de aanrijdende auto raakte als bij wonder ook slecht lichtgewond.