Mama’s en papa’s mee op de tatami op laatste seizoenstraining Judoclub Asahi’90 Kruishoutem Ronny De Coster

10 juni 2019

10u50 0 Kruisem Judoclub Asahi’90 Kruishoutem zijn” einde seizoen training”. Naar jaarlijkse traditie trainen die dag de judoka’s die dag samen met hun mama of papa.

“We laten hen op die manier ervaren wat judo precies is en dat samen met zoon of dochter. Opnieuw leren vallen, je tegenstander in een houdgreep nemen en zelfs een heuse worp worden op deze training op een speelse manier aangeleerd”, verduidelijkte Frederic T’ Kindt, trainer en bestuurslid van Judoclub Asahi’90 Kruishoutem.

Een dankjewel aan de ouders

“Natuurlijk tonen onze jonge sporters ook graag hun vaardigheden in een demo van verschillende, soms zelfs spectaculaire technieken. En deze training is ook een dankjewel naar de ouders toe, die toch elke keer de inspanning doen om hun kinderen naar alle trainingen te brengen”, aldus Frederic.

Ook de judoka’s zelf vielen in de prijzen. Een zwarte gordel, podium op kampioenschappen, een trainers diploma...iedereen die het voorbije seizoen een clubverdienste bracht, werd beloond. Hoofdtrainer Jean-Marie Vande Populiere (6e Dan) dankte zijn trainers en clubbestuur voor de vlotte samenwerking.