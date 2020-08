Maité exposeert schilderwerk, collages en sculpturen in De Maskerade in Mater Ronny De Coster

17 augustus 2020

17u06 0 Kruisem/Mater In cultuurcentrum Maskerade/Kantschool in Mater stelt de Oudenaardse kunstenares Maïté van der Bruggen (38) eind deze maand haar schilderijen, collages en sculpturen tentoon.

Maïté van der Bruggen is afkomstig van Kruishoutem. “Ik ben mijn man gevolgd naar Oudenaarde en wij zijn verknocht aan de Vlaamse Ardennen. We hebben allebei een opleiding gevolgd aan het conservatorium voor muziek. Schilderkunst volgde ik aan de academies van Oudenaarde en Waregem. Ik maak voornamelijk schilderijen, maar ook collages en sculpturen. Voor mij is het een privilege om te kunnen exposeren in De Maskerade/Kantschool in Mater. Het is een pand dat terug in eer hersteld werd door mensen met een passie voor kunst”, zegt Maité. Haar tentoonstelling opent op vrijdag 28 augustus om 18 uur en blijft tot zondag 13 september te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 12.30 tot 18.30 uur.

Meer info staat op de website van de kunstenares: www.maitevanderbruggen.be.