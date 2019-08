Maar liefst 51 ploegen nemen donderdag deel aan Jeugdcub van KSK Zingem Ronny De Coster

14 augustus 2019

22u11 0 Kruisem Op de terreinen van voetbalclub KSK Zingem vindt op donderdag 15 augustus de naar jaarlijkse traditie het voetbaltoernooi van KSK Zingem en KSK Zingem Jeugdacademie plaats. “Maar liefst 51 teams nemen deel, wat een absoluut record is”, blikt jeugdvoorzitter Tom Ronsse trots vooruit.

Dit jaar werd het tornooi omgedoopt tot De Jeugdcup. “De nieuwe formule heeft ons geen windeieren gelegd: 32 clubs uit de regio geven ons die dag het vertrouwen. Verspreid over de volledige dag vaardigen zij maar liefst 51 teams af van alle niveaus. We breiden ons alvast voor op 100 wedstrijden, ongeveer 500 jeugdspelertjes en 1.120 minuten voetbal”, becijfert Tom.

In de voormiddag treden de jeugdcategorieën U6-U7-U8-U9 aan.” In de namiddag is het aan de U10-U11-U12. Met onder meer SV Zulte Waregem, KAA Gent Ladies en nog andere topploegen hebben we jaar een sterke bezetting. De toernooidag wordt afgesloten met een ludiek mini-tornooi tussen jeugdtrainers, ouders en onze eigen U17 spelers”, licht de jeugdvoorzitter toe.

Op zaterdag 17 augustus vanaf 12.30 uur is het uitkijken naar de fanionteams. Voor de 2de maal strijden de teams uit Kruisem voor de ‘Beker van Kruisem’. Zowel KSK Zingem, Nokere-Kruishoutem als VCE Huise-Ouwegem tijden met zowel 1ste elftallen als beloften naar de titel van beste voetbalploeg van Kruisem.