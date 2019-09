Lozer Kermis bestaat 20 jaar en blijft kleuterschooltje “Het Hukkelpad” steunen Ronny De Coster

19 september 2019

19u42 14 Kruisem Achter het kleuterschooltje van Lozer vindt dit weekend voor de 20ste keer de Lozer Kermis plaats. De kermis en onderwijsstelling zijn nauw met elkaar verbonden: met een deel van de jaarlijkse opbrengst van het feest is de renovatie van het 34 kinderen tellende schooltje gefinancierd.

Twintig jaar geleden organiseerden de Lozer Kermisvrienden hun eerste kermis in het dorp. “Dat was op initiatief van wijlen André De Ruyck en enkele lokale zelfstandigen. Twee van de pioniers zijn nog altijd in het comité actief”, wijst Veronique De Schepper naar Stefaan Van Daele en Filip De Poortere. Zij is directeur van het kleuterschooltje Het Hukkelpad, dat al jaren wel vaart bij de kermis. Die is een een organisatie van de Lozer Kermis Vrienden, Kleuterschool zelf, haar Vriendenkring en Hobbylclub.

“De opbrengst van de kermis gaat al een achttal jaar naar onze school. Het is dankzij de warme steun die we in ons dorp kregen, dat we erin geslaagd zijn om de gebouwen helemaal te renoveren. Klassen zijn vernieuwd en er kwamen een nieuwe speelplaats een een sanitair blok. Van de 300.000 euro die daarvoor nodig waren, moesten we als school zelf 30% bijeen krijgen”, legt De Schepper uit.

De kermis blijft de school steunen. “De hele opbrengst komt nog altijd onze kinderen ten goede. We zijn daar enorm dankbaar voor”, verzekert de directrice.

2 kilometer rommelmarkt

Drie dagen lang duurt de kermis in het kleine Lozer. Ze begint met een grote rommelmarkt. “Er zijn ongeveer 200 kraampjes en die vormen samen een markt van wel 2 kilometer lang. Dat is een record: de twee wijken van Lozer staan helemaal vol. We baten een gelegenheidscafé uit. Ook soep, barbecueworsten en koffie met taart zijn te verkrijgen”, voorziet Stefaan Van Daele.

Zondagmiddag steekt het kermiscomité de barbecue aan daarna kunnen kinderen zich uitleven aan het viskraam, op de gratis paardenmolen, springkastelen en schminckstand.

Maandagvoormiddag opent een gelegenheidscafé in de parochiezaal. Op de middag staat beenham op het menu. Met een wedstrijd schietstuiveren vanaf 18.30 uur sluiten ze in Lozer hun twintigste kermis af.