Liberalen kritisch over meerjarenplanning Kruisem: “Veel dure projecten, waarvan het nut niet duidelijk is” Ronny De Coster

25 december 2019

11u00 0 Kruisem Het meerjarenplan van de gemeente Kruisem wordt niet op applaus onthaald bij de liberale oppositie. “Wij zien vooral investeringen in dure infrastructuurprojecten waarvan de noodzaak niet meteen duidelijk is”, zegt gemeenteraadslid Filip Geysens (Open Vld).

De gemeente Kruisem investeert de komende zes jaar meer dan 30 miljoen euro, zo raakte vorige week hier al bekend. In Kruishoutem wordt onderzocht of een nieuwbouw voor het kunstonderwijs kan worden gebouwd in samenwerking met Bernardusscholen Oudenaarde. Het zou een gebouw met gedeeld gebruik worden waarbij Bernardus de subsidie (60%) zou bijdragen en de gemeente de overige kosten (2 miljoen euro) dragen. “Maar is het wel nodig om middelbaar onderwijs aan te bieden in een landelijke gemeente als Kruisem?” vragen de Kruisemse liberalen zich af. “De dichtstbij gelegen steden Deinze, Oudenaarde en Waregem hebben op dit moment al een heel groot aanbod van onderwijs en studierichtingen. En die steden zijn vanuit de grootste deelgemeenten Zingem en Kruishoutem vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, terwijl men er op dit moment zelfs niet in slaagt om een rechtstreekse busverbinding te voorzien tussen de woonkernen van Zingem en Kruishoutem”, bedenkt gemeenteraadslid Filip Geysens (Open Vld).

3 gemeentehuizen

Ook de uitbouw van een derde administratief centrum (in Huise) krijgt van de oppositie kritiek. “Het is absurd is om de dienstverlening te verspreiden over drie locaties en te investeren in een derde gemeentehuis. Het is blijkbaar de bedoeling om in Huise alle diensten rond burgerzaken, welzijn en sociale dienstverlening te centraliseren in een ‘Sociaal Huis’. Het is de slechtst mogelijke keuze om sociaal zwakkeren en mindermobielen voor hun dienstverlening naar Huise te sturen, dat vanuit Kruishoutem en Zingem amper bereikbaar is met het openbaar vervoer”, vindt Geysens.

Witte villa

Nog een nieuwbouwproject dat de liberalen afschieten: de bouw van een nieuwe kinderopvang op de plaats waar nu “de witte villa” staat (naast de sporthal). “De aankoop en de studie voor de verbouwing van de villa hebben de gemeente ondertussen 785.000 euro gekost. Om het gebouw te slopen voorziet men nu nog eens 250.000 euro. Een pak centen ten laste van de gemeente en dus van de Kruisemnaren. Met een nieuwbouw ter waarde van 2,5 miljoen euro komt het totale kostenplaatje dus op meer dan 3,5 miljoen euro”, becijfert Filip Geysens. Hij vindt dat de gemeente een pak geld zou kunnen besparen door ook de kinderopvang in nieuwbouw achter de Mastbloem onder te brengen.