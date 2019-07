Leerlingen van De Bosrank met kraampje op de markt in Zingem om Surinaamse scholen te steunen Ronny De Coster

05 juli 2019

15u46 0 Kruisem ’t Is vakantie, maar dat belette enkele leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool “De Bosrank” in Zingem niet om vandaag de handen uit de mouwen te steken voor een goed doel.

Op de wekelijkse markt in Zingem verkochten ze zelfgemaakte juweeltjes, pannenkoeken en zakjes snoep. De opbrengst gaat naar de vereniging Vrienden Surinaamse Basisscholen. “Die vzw streeft ernaar om het leven en het leren van kansarme schoolgaande jongeren in Suriname te verbeteren. De Bosrank heeft met de vereniging al enige tijd contact. Leerlingen hebben onder meer al aan workshops deelgenomen en engageren zich ook om de vereniging financieel te helpen“, verduidelijkt Vanessa Badisco, die samen met zedenleerjuf Isabelle De Puydt de kinderen tijdens hun marktactie in Zingem begeleidde.