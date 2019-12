Leerlingen Het Bollebos schenken 22.365 euro aan het Kinderkankerfonds ter nagedachtenis van hun overleden juf Ilse: “Ze zou enorm trots geweest zijn” Lieke D'hondt

18 december 2019

14u02 98 Kruisem De leerlingen van basisschool Het Bollebos in Anzegem hebben een cheque ter waarde van 22.365 euro geschonken aan De Warmste Week. Ze hadden een hele goede reden om zoveel geld in te zamelen: hun juf Ilse Michels (45) uit Kruisem overleed enkele maanden geleden aan de gevolgen van pancreaskanker.

Om zeven uur woensdagochtend vetrokken enkele lopers aan basisschool Het Bollebos in Anzegem voor een tocht van twintig kilometer naar het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, waar De Warmste Week is afgetrapt. “Iets voor negen uur zijn onze lopers aangekomen en om kwart voor tien mochten we onze actie toelichten”, vertelt directrice Ilse Delombaerde. “De laatste klas die les heeft gekregen van juf Ilse was er ook bij. De leerlingen zitten nu in het vierde leerjaar en ze zijn blij dat ze er deel van mogen uitmaken. Onze uitstap naar De Warmste Week was een mooi moment om herinneringen op te halen aan juf Ilse. Een leerling heeft er ook het woord genomen. Ze beschreef de juf als iemand die graag grapjes maakte en altijd aan het lachen was. Ilse zou het buiten proportie gevonden hebben wat we samen hebben gerealiseerd. Ze zou enorm trots op ons geweest zijn.”

Kinderkankerfonds

Ook toen ze ziek werd, bleef juf Ilse zich om kinderen bekommeren. In het ziekenhuis ontmoette ze kinderen die door kanker getroffen waren. Dat vond ze onwezenlijk en oneerlijk. Het was dan ook haar keuze om geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds. Tijdens de vorige editie overhandigde ze zelf nog een cheque van 16.000 euro aan De Warmste Week. Het Bollebos heeft nu op haar beurt een actie uit de grond gestampt voor het Kinderkankerfonds. Op 30 november en 1 december organiseerden familie, vrienden, collega’s en leerlingen van Ilse de 24-uren loop ‘Run for juf Ilse’ in Domein De Ghellinck in Wortegem-Petegem. Met onder meer de verkoop van gadgets zamelden ze geld in voor het Kinderkankerfonds. Het doel was om opnieuw 16.000 euro in te zamelen, maar dat bedrag is ruimschoots overschreden. “Tot onze grote verrassing hebben een spinningclub uit Anzegem en de organisatoren van een kerstconcert ook nog een schenking gedaan, waardoor de totale opbrengst op 22.365 euro komt. Dat is echt fantastisch”, besluit de directrice.