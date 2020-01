Landelijke Gilde krijgt “Blauwe Pluim” van Open Vld Kruisem Ronny De Coster

21 januari 2020

11u18 0 Kruisem Open Vld Kruisem heeft de ‘Blauwe Pluim’ uitgereikt aan de Landelijke Gilde Kruishoutem. De award gaat elk jaar naar een verdienstelijke inwoner of vereniging uit de gemeente.

In 2019 vierde de Landelijke Gilde Kruishoutem haar 100-jarig bestaan met een tractorwijding. De Landelijke Gilde is een socioculturele vereniging die ontstaan is vanuit de Boerenbond en zich inzet voor de leefbaarheid van de plattelandsdorpen, de bescherming van open ruimte en de sociale samenhang in het dorp.

Eerdere laureaten van de “Blauwe Pluim” waren onder meer Peter Goossens, Marc De Bel, Gulden Eicomité, Nokere Koerse en vorig jaar biersommelier Sofie Vanrafelghem.