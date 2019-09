KSA Kruishoutem serveert pasta op Italiaanse avond met voor het eerst ook meeneemporties Ronny De Coster

26 september 2019

18u41 0 Kruisem Bij de KSA Kruisem gaan op zaterdag 5 oktober kilo’s pasta de kookpot in. Voor het eerst is er ook afhaal. Vooraf bestellen is wel de boodschap.

“Vanaf dit jaar bieden wij ook meeneempasta’s aan. Je kan vier verschillende soorten pasta’s verkrijgen: bolognaise, carbonara, pesto met zalm en vegetarische pasta”, vertelt Fien Engels.

Eén portie kost slechts 8 euro. Bestellen kan door een berichtje te sturen naar de Facebook-pagina van KSA Kruishoutem om met een mail naar fien.engels@telenet.be

Of vandenbroeckemarieke@gmail.com

Een portie reserveren kan tot en met woensdag 2 oktober 18 uur.

Voor het eerst is het ook mogelijk om pasta af te halen. Dat kan op zaterdag 5 oktober vanaf 18 tot 19 uur en van 21 tot en met 23 uur in CC De Mastbloem in Kruishoutem.