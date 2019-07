Kruishoutemtrotters sturen wandelaars op Lozerdorptocht Ronny De Coster

12 juli 2019

18u30 0 Kruisem Wandelclub De Kruishoutemtrotters organiseert op vrijdag 19 juli voor de derde keer de Lozerdorptocht. Deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende routes.

Deelnemers wandelen door het Lozerbos, langs de Zandvlooi en het Lozerkasteel met zijn prachtige tuinen. Langs rustieke hoeves en velden verkennen ze de omliggende buurdorpen.

Staten kan tussen 7 en 15 uur in het Parochiaal Centrum della Faille, Ouwegemsesteenweg 259 in Lozer. Deelnemen kost 2 euro. Wie lid is van een wandelvereniging, betaalt maar 1,5 euro.

Meer info bij Michel Devreese, tel. 0486/17.41.88.