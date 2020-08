Kruisems CD&V-burgemeester Joop Verzele vindt dat regering zonder N-VA intussen wél moet kunnen: “Ik juich het niet toe, maar het kan blijkbaar niet anders” Ronny De Coster

31 augustus 2020

17u09 0 Kruisem Joop Verzele, CD&V-burgmeester in Kruisem en ook Oost-Vlaams provincieraadslid, was bij onze rondvraag enkele maanden geleden niet te vinden voor een regering zonder de N-VA. Maar vandaag staat voor hem het licht wél op groen voor een zogenaamde Vivaldi-coalitie.

“Enkele maanden geleden heb ik hier inderdaad gezegd dat voor mijn part de N-VA als grootste partij het initiatief moest nemen voor een regeringsvorming. Nog altijd vind ik dat zij deel had moeten uitmaken van de meerderheid. Maar intussen hebben alle grote partijen voldoende de tijd gehad hebben om tot een compromis te komen. En als dat niet blijkt te lukken, moet het maar anders. In de situatie waarin we nu zitten, vind ik dat een Vivaldi-coalitie zonder N-VA en zonder Vlaamse meerderheid wél kan. Ik juich ze niet toe, maar blijkbaar kan het niet anders. We moeten vooruit. Dus: groen licht voor mijn part”, besluit de Kruisemse burgemeester.