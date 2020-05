Kruisemnaren krijgen korting in zwembaden in Oudenaarde, Deinze en Waregem Ronny De Coster

12 mei 2020

09u59 56 Kruisem Inwoners van Kruisem kunnen voortaan aan een verlaagd tarief zwemmen in de zwembaden in Deinze, Oudenaarde en Waregem. Het Kruisems gemeentebestuur past per jaar tot meer dan honderd euro bij op abonnementen en meerbeurtenkaarten. “We zijn een sportieve gemeente, maar een eigen zwembad hebben we niet”, motiveert sportschepen Robrecht Bothuyne (CD&V) de beslissing. Ze wordt alvast op applaus onthaald bij de oppositie.

Concreet voorziet Kruisem een tegemoetkoming voor wie een beurtenkaart of abonnement aankoopt in het zwembad “Palaestra” (Deinze), “Sportoase” (Oudenaarde) of “De Treffer” (Waregem) zodat Kruisemnaren er kunnen zwemmen aan het verminderde tarief dat ook de inwoners van die steden krijgen.

Door een subsidie te geven, willen we onze inwoners stimuleren om nog meer te zwemmen. Nu de lockdown afgebouwd wordt, hopen we dat tegen de zomer zwembaden terug op een veilige manier open kunnen Sportschepen Robrecht Bothuyne (CD&V)

“Kruisem is een sportieve gemeente, met een uitgebreide infrastructuur en we investeren volop in nog meer sportinfrastructuur, zoals de sporthal in Huise, de paardenpiste in Ouwegem en de uitbreiding van de tennishal in Kruishoutem. Maar een zwembad hebben we niet. Dat is ook niet nodig. Er zijn mooie zwembaden in de steden in de buurt. Door een subsidie te geven, willen we onze inwoners stimuleren om nog meer te zwemmen. Nu de lockdown afgebouwd wordt, hopen we dat tegen de zomer zwembaden terug op een veilige manier open kunnen”, bedenkt sportschepen Robrecht Bothuyne.

Via een formulier op https://www.kruisem.be/aanvraag-tegemoetkoming-toegangsgeld-zwembad kan terugbetaling gevraagd worden van het verschil tussen het lokale en het niet-lokale tarief voor tienbeurtenkaarten en abonnementen. Je moet gewoon je kasbonnetje insturen als bewijs. Een jaarabonnement in De Oase in Oudenaarde zal bijvoorbeeld geen 427 euro meer kosten, maar nog 323 euro. De gemeente Kruisem betaalt dus 104 euro terug. Een tienbeurtenkaart in Waregem kost normaal 40,5 euro. Daarvan wordt dan 4,50 euro terugbetaald. Een gezinskaart voor 20 zwembeurten in Deinze zal netto nog 35 euro kosten in plaats van 40 euro.

Het was vorig jaar al mijn voorstel en ik ben heel blij dat dit door de gemeenteraad is goedgekeurd. Oppositieraadslid Geoffrey Verleyen (Open Vld)

Geoffrey Verleyen, aanvoerder van de liberale oppositie in de gemeenteraad, reageert tevreden op de beslissing. “Het voorstel komt zelfs van mij: ik heb het in de gemeenteraad van juli vorig jaar gelanceerd doordat op sociale media terecht werd opgemerkt dat inwoners van een stad of gemeente tegen verminderd tarief gebruik kunnen maken van een zwembad in de omgeving. De meerderheid beloofde toen om het te onderzoeken. Het was al opgenomen in het meerjarenplan en nu is het door de gemeenteraad goedgekeurd. Ik ben blij met het resultaat”, besluit Verleyen.