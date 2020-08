Kruisembon komt in bankkaartvorm en is tijdelijk tot 30% meer waard Ronny De Coster

31 augustus 2020

12u51

Bron: Kruisem 0 Kruisem De Kruisembon, de gemeentelijke cadeaubon die je als geschenk kan aankopen en die je als betaalmiddel kan gebruiken bij de deelnemende handelaars, komt uit in de vorm van een bankkaart. Om de lokale handelaars te steunen, doet de gemeente ook een opmerkelijke actie: bij handelaars is de bon 20% méér waard dan je ervoor betaalt en in de horeca zelfs 30%.

Er bestaan Kruisembonnen van 10, 25 en 50 euro. Ze zijn te koop in het gemeentehuis van Kruishoutem, het administratief centrum in Zingem en (vanaf 14 september) in het gemeentecomplex in Huise. De bonnen zijn een jaar geldig en zitten in een geschenkverpakking. De cadeaubonnen zijn bruikbaar bij 80 winkeliers en 8 marktkramers in Kruisem. De volledig lijst staat op de gemeentelijke website. Inwisselen voor geld kan niet en je moet de bon ook in één keer gebruiken.

Als een bankkaart

Door de papieren Kruisembonnen te vervangen door exemplaren in de vorm van een bankkaart, wil de gemeente de administratieve verwerking vergemakkelijken en aan de handelaars die de waardebonnen in ontvangst nemen een vlottere betaling garanderen. De papieren Kruisembonnen die nog in omloop zijn, blijven nog geldig tot 31 augustus 2021.

Bonusactie

Om de lokale handelaars die hard getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen, lanceert de gemeente een een lokale bonusactie: tot 30 november zullen de nieuwe Kruisembonnen meer waard zijn dan je ervoor betaalt. Bij de handelaars (maar niet bij bakkerijen, grootwarenhuizen en apothekers) is de bon 20% meer waard en in de horeca 30%. Bij een opticien kan je met een bon van 10 euro bijvoorbeeld voor 12 euro kopen en in een restaurant voor 13 euro. De gemeente Kruisem past het verschil bij. Je kan tijdens deze actie per persoon voor maximaal 100 euro aan bonnen aankopen. Bovendien kan je per aankoop hoogstens voor 200 euro Kruisembonnen gebruiken.