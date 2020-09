Kruisem verkozen tot dé Winkelhier-gemeente van Oost-Vlaanderen Ronny De Coster

30 september 2020

16u23 0 Kruisem De gemeente Kruisem is verkozen tot Winkelhier-gemeente 2020. Met de actie ‘De Gouden Klinker’ kaapte Kruisem de eerste prijs weg, voor Aalst en Herzele. De gemeente is daarmee de eerste laureaat van de wedstrijd en mag de titel twee jaar dragen.

‘De Gouden Klinker’ is een gezamenlijk initiatief van het gemeentebestuur van Kruisem, UNIZO Kruisem en de Vereniging van centrumhandelaars van Kruishoutem. Met de actie ondersteunt Kruisem haar ondernemers tijdens ingrijpende wegwerkzaamheden: de heraanleg van het centrum van Kruishoutem zal bijna twee jaar in beslag nemen. Elke maand wordt een handelaar in de kijker gezet en worden prijzen verloot onder de klanten. Bovendien is tijdens de coronaperiode de digitale Kruisembon 20% meer waard in de detailhandel en 30% in de horeca. Het gemeentebestuur van Kruisem legt het verschil bij.

19 deelnemers

De Winkelhier Award is een gezamenlijk initiatief van Provincie Oost-Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen. Winkelhieren staat voor winkelen in je eigen buurt bij lokale handelaars en bedrijven. 19 gemeenten hebben aan de provinciale wedstrijd deelgenomen.