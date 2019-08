Kruisem onderzoekt hoe inwoners korting te geven in zwembaden van buurgemeenten Ronny De Coster

13 augustus 2019

10u34 1 Kruisem Het gemeentebestuur van Kruisem wil onderzoeken of het haar eigen inwoners een korting kan geven als die een duik nemen in een zwembad in omliggende gemeenten. Zo reageert sportschepen Robrecht Bothuyne (CD&V) op een voorstel van oppositieraadslid Geoffrey Verleyen (Open Vld).

In het zwembad Sportoase in Oudenaarde krijgen inwoners van de stad een gunstiger tarief: zij betalen 5,70 euro per zwembeurt, voor niet-inwoners van Oudenaarde is dat 6,80 euro. Op een tienbeurtenkaart van 52 euro krijgen Oudenaardenaren 5 euro korting. Het verschil wordt bijgepast door het stadsbestuur.

“Dat zou Kruisem toch ook kunnen doen”, vindt Kruisems oppositieraadslid Geoffrey Verleyen. “De gemeente Wortegem-Petegem, die ook geen eigen zwembad heeft, laat haar inwoners ook tegen een verminderd tarief zwemmen in Oudenaarde”, vergelijkt Verleyen.

Niet alleen Oudenaarde

Sportschepen Robrecht Bothuyne (CD&V) blijkt wel te vinden te zijn voor de suggestie. “Dit wordt onderzocht. Maar we mogen dan niet alleen naar Oudenaarde kijken. Er zijn ook inwoners die naar zwembaden gaan in andere omliggende gemeenten. We moeten dit dus bespreken met verschillende zwembaduitbaters”, bedenkt Bothuyne.