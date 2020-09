Kruisem met Kruisembon en Gouden Klinker genomineerd voor eerste Winkelhier Award Ronny De Coster

28 september 2020

16u18 1 Kruisem Samen met twee andre gemeenten is Kruisem genomineerd voor de eerste Winkelhier Award, een gezamenlijk initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen.

Samen met Aalst en Herzele strijdt Kruisem om de titel van Winkelhiergemeente 2020. Winkelhieren staat voor winkelen in je eigen buurt bij lokale handelaars en bedrijven. Met de uitreiking van een Winkelhier Award willen de provincie Oost-Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen inspanningen van gemeenten en handelsverenigingen bekronen.

Drie genomineerden

Drie Oost-Vlaamse besturen zijn genomineerd voor de Winkelhier Award 2020. Aalst heeft een nominatie binnengehaald met een grootschalige communicatiecampagne ‘Koop lokaalst!’ en de actie ‘Win je winkel in Aalst’. Herzele pakte uit met onder meer ‘Win de vitrine’ en Kruisem ondersteunt met ‘De Gouden Klinker’ haar ondernemers tijdens ingrijpende werkzaamheden. De gemeeten heeft ook de Kruisembon gelanceerd, waarmee ze inwoners aanspoort om bij de lokale handelaars te winkelen. Op woensdag 30 september wordt in de provincieraadszaal van het Provinciehuis in Gent de winnaar bekendgemaakt.