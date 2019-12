Kruisem laat vuurwerk uitzonderlijk toe in de oudejaarsnacht Ronny De Coster

16 december 2019

17u33 11 Kruisem Het gemeentebestuur van Kruisem geeft in de oudejaarsnacht uitzonderlijk de toestemming om vuurwerk af te steken. Daarmee wijkt het af van de richtlijn van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor Dierenwelzijn.

Al in mei van dit jaar werden in Vlaanderen nieuwe regels rond vuurwerk van kracht. Voorheen was vuurwerk overal toegelaten, tenzij de gemeente het verbood. Die redenering werd op initiatief van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) omgedraaid: vuurwerk is nu overal verboden, tenzij de gemeentebesturen het expliciet toelaten op specifieke plaatsen en momenten.

In Kruisem is het, zoals in de andere steden en gemeenten van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen heel het jaar verboden om zonder vergunning vuurwerk af te steken en wensballonnen op te laten.

GAS-boete: 350 euro

Maar voor de oudejaarsnacht voorziet Kruisem een uitzondering: tussen 20 en 1 uur is het wel toegelaten om vuurwerk de lucht in te schieten. Wie op andere momenten vuurwerk afsteekt, riskeert een GAS-boete van 350 euro.