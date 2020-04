Kruisem is in de ban van Beertje: Tim Vandenbossche (38) entertaint gemeente met grote houten beer Lieke D'hondt

15u50 20 Kruisem De kinderen in Kruisem krijgen tijdens de coronacrisis extra afleiding dankzij Tim Vandenbossche (38) uit deelgemeente Ouwegem. Hij heeft een grote houten beer gemaakt die hij in de straten verstopt en waar de kinderen naar mogen zoeken. “Het is gestart met een tekening voor mijn dochter, maar het is wat uit de hand gelopen”, lacht hij.

Al dagenlang heeft de ‘berenjacht’ in Ouwegem een extra dimensie. Dankzij Tim Vandenbossche zoeken de kinderen er nu niet alleen naar pluchen beren achter de vensters, maar ook naar een groot houten exemplaar. “De beer was eerst bedoeld als tekening voor mijn dochter”, vertelt Tim. “Maar de buren stelden voor om hem in de straat te verstoppen. De kinderen die Beertje nu vinden, mogen er hun naam op schrijven.”

Dansles

Ondertussen blijft het niet bij die ene straat in Ouwegem, maar heeft de beer zich al op verschillende locaties in Kruisem verstopt. “Het is inderdaad een beetje uit de hand gelopen. De beer gaat nu overal heen en begint zelfs een eigen leven te leiden. Dit weekend heb ik er al dansles mee gegeven in de straat en maandag gaan we naar Madelief in Zingem om de verjaardag van de beer te vieren. Daarna gaan we nog naar Kruishoutem voor de Eierfeesten, naar een frituur waar de kinderen gratis frietjes krijgen en een café waar we een virtuele apéro doen. Het enthousiasme is groot en veel mensen vragen om langs te komen.”

Tim houdt het ook niet bij één beer, maar heeft ondertussen al meerdere figuurtjes gemaakt. Die geeft hij cadeau aan de kinderen. “Het plan was om een prijs te geven aan de jongen of het meisje die de beer het vaakst kon vinden. Maar aangezien de beer zo populair is, maak ik nu meerdere verrassingen.”

De avonturen van Beertje zijn te volgen op de Facebookpagina van Tim Vandenbossche.