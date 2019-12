Kruisem bouwt nieuwe school, legt paardenpiste aan en schaft bedrijfsbelasting af Fusie heeft Kruisem schuldenvrij gemaakt: gemeente kan 33 miljoen investeren zonder te lenen Ronny De Coster

21 december 2019

14u56 13 Kruisem De gemeente Kruisem investeert de komende zes jaar 33,1 miljoen euro zonder dat ze daarvoor moet lenen. “Een gevolg van de fusie, waarbij de Vlaamse overheid onze schulden heeft overgenomen”, zegt financiënschepen Jurgen Haustraete (CD&V). Meest opvallende projecten op de investeringslijst zijn de bouw van een nieuwe school in Kruishoutem en de aanleg van en piste voor paardensport in Ouwegem.

Goed nieuws voor iedereen die in Kruisem een zelfstandige onderneming runt: aan de gemeente hoeven die geen belastingen meer te betalen. Afhankelijk van de grootte betaalden bedrijven in Kruisem jaarlijks 75 tot 500 euro. “We schaffen die belasting af. Dankzij de fusie kunnen we ons dat veroorloven”, zegt schepen Haustraete. De zogenaamde belasting op drijfkracht, die (grote) bedrijven betalen op machines, blijft wél nog bestaan. Maar wat met de gezinnen? “Voor hen hebben we de belastingen al verlaagd. De personenbelasting bedraagt nu 7,5% en eigenaars betalen 693 gemeentelijke opcentiemen”, legt Haustraete uit.

Gemeentehuizen vernieuwen

Als gevolg van de fusie voorziet Kruisem een reorganisatie en herinrichting van de gemeentehuizen. Minst ingrijpend zijn de geplande werkzaamheden in Zingem. De Zingemse bibliotheek, die een kleiner filiaal wordt van de grote uitleendienst in Kruishoutem, krijgt onderdak in het gemeentehuis van Zingem. De gedeeltelijke renovatie en herinrichting van dat gebouw zal 58.000 euro kosten. 151.000 euro is nodig om het gemeentehuis in Kruishoutem op te smukken. Daar zijn onder meer vloeren, wanden, plafonds en meubilair te vernieuwen. Het grootste budget gaat evenwel naar het nieuwe,“derde gemeentehuis”: de bouw en inrichting van het gemeentecomplex in Huise zal 2,8 miljoen euro kosten.

Nieuwe school in Kruishoutem

Het meest verrassende nieuws in de meerjarenplanning is, dat Kruisem ook een nieuwe school gaat bouwen. Die komt achter de Mastbloem op de plaats waar nu nog de oude gemeenteschool staat. De gemeente gaat voor het project in zee met Bernardusscholen Oudenaarde. Die onderwijsinstelling maakt nu al gebruik van ruimte in de gemeentelijke sporthal, maar wil in Kruishoutem een nieuw schoolgebouw optrekken. De gemeente participeert in dat project, zodat zij het gebouw na de schooluren kan gebruiken om er haar kunstacademie in onder te brengen. Kruisem heeft de ambitie om die academie verder uit te bouwen.

Piste voor paardensport in Ouwegem

Ook best wel opmerkelijk is het plan van de gemeente om een piste voor paardensport aan te leggen. Die komt in Ouwegem achter de parking die in aanleg is aan de Molendam. Achter dat parkeerterrein wil de gemeente naast de eerder ook al voorziene begraafplaats een piste aanleggen voor jumping en dressuur. De paardenpiste zou niet alleen dienen voor trainingen, maar ook voor de organisatie van wedstrijden. De gemeente gelooft in de nood aan zo’n accommodatie, omdat Kruisem bijna 400 licentiehoudende ruiters telt, van wie er zeventig aan competitie doen. Kostprijs van het project: 400.000 euro.