Kouterstraat morgen weer open na vernieuwing riolering en wegdek Ronny De Coster

10 juli 2019

18u15 0 Kruisem De Kouterstaat, die de Heirweg en de Broekstraat in Zingem verbindt, gaat donderdag weer open voor het verkeer.

De gemeente liet een deel van de Kouterstraat vernieuwen: de staat kreeg een nieuwe, gescheiden riolering. De straat kreeg een nieuw wegdek in asfalt. Daarvan is vandaag de onderlaag gegoten. Morgen stelt de gemeente de weg weer open voor het verkeer.

Na het bouwverlof gebeurt de verdere afwerking van de weg. Op 6 augustus begint de aannemer met het afwerken van de zijkanten en in de week van 19 augustus gaat de weg weer even dicht. Dan wordt de toplaag in asfalt aangebracht en asfalteert de aannemer ook het deel van de Kouterstraat dicht bij de spoorweg. Daar is de weg nog niet aangepakt, omdat op dat stuk geen rioleringswerk moest gebeuren.

De heraanleg van de Kouterstraat is gestart eind mei en zal 330.000 euro kosten.