Kleuters van De Bosrank griezelen met oma en opa in het Wannelappersbos in Zingem Ronny De Coster

22 oktober 2019

20u14 5 Kruisem De kleuters van de Gemeentelijke Basisschool “De Bosrank” namen het Wannelappersbos in voor een dagje griezelen en spelletje te spelen met oma en opa.

“Een grootoudersfeest met dansjes op school zijn best wel leuk en die organiseren we ook heel graag, maar om de twee jaar trekken we het bos in voor een dag waarop de oma’s en opa’s niet komen kijken, maar ook samen met hun kleinkinderen in actie komen”, legt directeur Saan Vandenheede uit.

En dus hadden de leerkrachten en sympathisanten van de school in het Wannelappersbos een pad versierd, waar de kinderen en hun grootouders allerlei opdrachten tot een goed einde moesten brengen.