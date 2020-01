Kinderen leren programmeren op gratis CoderDojo workshops in Kruisem Ronny De Coster

06 januari 2020

21u39 0 Kruisem In de bibliotheek van Kruishoutem start op 25 januari een reeks workshops CoderDojo. Kinderen en jongeren leer je alles over websites, games, apps en software door het zelf te doen.

CoderDojo is een wereldwijd verspreide organisatie die gratis programmeerclubs, zogenaamde “Dojo’s” opzet. Meisjes en jongens leren er programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen. Dojo’s worden op vrijwillige basis georganiseerd en gerund door vrijwillige coaches met voldoende ICT-kennis en de juiste drive om jongeren te coachen. CoderDojo wilt aan iedereen tonen dat programmeren niet enkel voor nerds is. Deelnemers brengen hun eigen laptop mee. De workshops vinden plaats op de zaterdagen 25 januari, 7 maart, 4 april, 9 mei en 6 juni, telkens van 14 tot 16 uur.

Inschrijven

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan enkel per workshop via www.eventbrite.com. Meer info via bibliotheek@kruisem.be.