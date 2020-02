Kinderen kunnen vijf dagen spelen en sporten op krokusvakantiekamp in Zingem Ronny De Coster

12 februari 2020

13u35 0 Kruisem Ouders die voor hun kinderen (van 6 tot 12 jaar) nog op zoek zijn naar ontspanning tijdens de krokusvakantie, kunnen ze nog inschrijven voor het vijfdaagse krokussportkamp van de gemeente.

Tijdens het krokussportkamp proeven de kinderen van een gevarieerd sport- en spelaanbod. Als extra activiteiten staan schaatsen op woensdag en zwemmen op vrijdag op het programma. Het sportkamp vindt plaats van 24 tot en met 28 februari in de turnzaal bij de Gemeentelijke Basisschool ‘De Bosrank’ in Zingem. Elke speeldag loopt van 9 tot 16 uur. Er is vooropvang voorzien vanaf 7 uur en naopvang tot 18 uur. De deelnameprijs bedraagt 60 euro voor de vijf dagen. Vanaf het tweede kind is er 25 procent korting. Inschrijven kan via www.i-school.be/login. De betaling gebeurt bij de reservatie online. Meer info: sport@kruisem.be, 09/383.62.31.