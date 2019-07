Kinderen kunnen tijdens zomervakantie onbezorgd ravotten in drie speelstraten in Kruisem Ronny De Coster

01 juli 2019

11u05 0 Kruisem Tijdens de zomermaanden worden enkele straten in Kruisem omgevormd tot zogenaamde ‘speelstraten’. De gemeente heeft de straten gekozen op vraag van en in overleg met de betrokken bewoners.

Kinderen kunnen onbezorgd ravotten in de Kerkakkerstraat 8 tot 14 juli en van 12 tot 18 augustus. Het Fockaertshof (van huisnummer 23 tot 36) is speelstraat van 25 tot 31 juli en van 1 tot 7 augustus. En Della Faillestraat is voor het verkeer afgesloten van 21 tot 28 en van 3 tot 11 augustus.

Speelstraten zijn telkens voorzien van 9 tot 20 uur.