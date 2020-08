Keulen-Zingem een jaar uitgesteld: “Maar de goede doelen blijven we intussen wel steunen” Ronny De Coster

29 augustus 2020

15u37 3 ZINGEM/KRUISEM De benefiet Keulen-Zingem ten voordele van de strijd tegen mucoviscidose, is een jaar uitgesteld. “Maar het houdt ons niet tegen om intussen enkele goede doelen te steunen”, zegt initiatiefnemer Wouter Vanderstraeten.

Een groot peloton renners zou op zaterdag 5 september van Keulen naar Zingem fietsen om geld in te zamelen ten voordele van de strijd tegen mucoviscidose. Twee jaar geleden was er al een gelijkaardige en succesvolle rit Parijs-Zingem. Maar de volgende editie van de grootste benefietactie van Kruisem moet een jaartje lange wachten dan voorzien. “Al in april hebben wij de knoop doorgehakt en ervoor gekozen om ons evenement meteen te verhuizen naar zaterdag 4 september 2021”, zegt Wouter Vanderstraeten.

Sector hard getroffen

“Maar ondanks dat uitstel zijn we toch blijven verder denken hoe onze goede doelen kunnen ondersteunen. Want de sector van de goede doelen heeft ook heel hard te lijden onder de gevolgen van corona. Daarom hebben wij de jongste maanden twee individuele acties op poten gezet Adinda Vetsuypens liep eind mei 6 uur rond haar kot in Ouwegem en Dieter Dhont liep half augustus 100 km van het Kerkplein in Zingem naar de muur van Geraardsbergen en terug. Op die manier zijn we er toch reeds in geslaagd 12.366,66 euro in te zamelen. En tijdens de zomervakantie bracht ons team ook 22 ventilatoren naar het Zeepreventorium in De Haan. Die worden ingezet om de patiënten verkoeling te brengen”, aldus Wouter.