Kasteelstraat tussen Lozer en Kruishoutem twee weken dicht voor herstelling paddentunnels

Ronny De Coster

03 februari 2020

14u51 1 Kruisem Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen gaat in de Kasteelstraat in Kruishoutem zes beschadigde paddentunnels herstellen. De weg tussen Lozer en Kruishoutem blijft daarvoor twee weken afgesloten.

De werkzaamheden gebeuren tussen de kruispunten van de Kasteelstraat met de Passionistenstraat en de Lozerstraat. Op dat 600 meter lange traject liggen zes beschadigde paddentunnels. Omdat ze helemaal dreigen in te storten, laat het Agentschap Wegen en Verkeer ze herstellen. Het is niet mogelijk om te werken per weghelft, omdat de tunnels de volledige weg dwarsen en uit één stuk bestaan. Daarom sluit de aannemer de Kasteelstraat helemaal af. Alleen fietsers kunnen door, want zij rijden langs de Kasteelstraat op een afgescheiden fietspad.

Twee weken afgesloten

De werkzaamheden starten op maandag 10 februari en zullen naar schatting twee weken duren. Zwaar verkeer kan vanaf de Nazarethsesteenweg een wegomlegging volgen langs de Ouwegemsesteenweg, de gewestweg N60 en Deinzestraat naar het centrum van Kruishoutem. Het zwaar verkeer dat komt vanuit het centrum Kruishoutem richting Lozer moet naar de Nieuwstraat en zo verder naar Deinze. Het plaatselijk verkeer vanuit Kruishoutem gaat via de Appelhoekstraat, Hoogrechemstraat en Kloosterstraat. Verkeer van Ouwegem richting Kruishoutem volgt de Lozerstraat, Wijkhuizestraat en Passionistenstraat. Om sluipverkeer tegen te gaan, en omdat het wegdek er smal is, voert de gemeente tijdens de werkzaamheden in de Appelhoekstraat, Hoogrechemstraat en Lozerstraat tot Wijkhuizestraat eenrichtingsverkeer in.