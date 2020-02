Kasteelstraat in Kruishoutem helemaal afgesloten nadat zware boom uit kasteelpark op de weg valt Ronny De Coster

09 februari 2020

19u59 8 Kruisem Politie en brandweer hebben zondagavond in Kruishoutem de Kasteelstraat helemaal afgesloten, nadat een zware boom er op het wegdek was beland.

De boom stond in het park van het kasteel en begaf het onder een forse rukwind. Het gevaarte kwam dwars over de weg terecht en de kruin nam de voortuin van een huis in. De brandweer kreeg voor het verzagen en het opruimen van de boom de hulp van de technische dienst van de gemeente. Die kwam met een kraan ter plaatse om de stukken van de verzaagde boom van de weg te halen.