Judoclub Asahi ’90 Kruishoutem sluit jaar af met reeks medailles Ronny De Coster

25 december 2019

10u17 0 Kruisem “Het nieuwe judoseizoen 2019-2020 is nog maar pas in september gestart en nu het jaareinde nadert, hebben we al verschillende medailles op zak”, prijst trainer-bestuurslid Frederic T’ Kindt van Judoclub Asahi ’90 zich gelukkig.

Traditioneel organiseert Judoclub Asahi’90 voor de Vlaamse Judo Federatie de provinciale kampioenschappen bij de senioren (Oost-Vlaanderen). “Daarbij zijn we met enkele judoka’s al in de prijzen gevallen. Op het Belgisch kampioenschap behaalde met Eline Debaere (1ste jaar U18) in de klasse -48kg een bronzen medaille bij de +21 jaar. Malissa Vergote deed als laatste jaar U18 nog net iets beter met een zilveren medaille bij de -57kg en mag zich daardoor vice-kampioen van België noemen”, vertelt Frederic.

Tot slot behaalde de club op zich voor de derde keer op rij een gouden medaille voor de jeugdvriendelijke clubwerking. “Dat is een bekroning vanuit de Vlaamse Judo Federatie en Sport Vlaanderen om clubwerking op een hoger niveau te tillen”, legt Frederic uit.

Wie bij Judoclub Asahi ‘90 van de judosport wil proeven(competitief, recreatief of G-sport), kan hierover meer info vinden op onze website judoclub-kruishoutem.be.