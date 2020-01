Jeugdhuis Nuitgang zet komiek Bart Vantieghem op het podium Ronny De Coster

15 januari 2020

17u48 0 Kruisem Jeugdhuis Nuitgang in Kruishoutem organiseert op vrijdag 17 januari een comedy-avond en haalt daarvoor komiek Bart Vantieghem in huis. “Voorprogramma” heet de show die Vantieghem brengt.

Kaarten kosten 7 euro aan de kassa en 5 euro in voorverkoop in het jeugdhuis of via voor een lach op vrijdagavond! Entertainer van de avond: Bart Vantieghem met zijn voorprogramma! Koop uw kaarten op voorhand in het jeugdhuis of via de ticketlink https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOhY3IJ0OwZx3jAEjgvfXT7-tJu0NK2qCmJs6irB1YBgwEhQ/viewform?fbclid=IwAR3fHI-cfjGORWBL46aek17o690C6h2Ghxxn0YCdFVE78v0ZtX9KJTnieRM

Het optreden begint om 21 uur. Jeugdhuis Nuitgang bevindt zich aan de Waregemsesteenweg 22 in Kruishoutem.