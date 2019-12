Jeugdhuis Nuitgang verhuist kerstmarkt naar Nieuw Plein in Kruishoutem Ronny De Coster

10 december 2019

15u57 1 Kruisem Jeugdhuis Nuitgang kiest dit jaar een andere locatie voor zijn kerstmarkt: de kraampjes komen deze keer op het Nieuw Plein in Kruishoutem.

Jeugdhuis Nuitgang verzamelt elk jaar in de eindejaarsperiode Kruisemse verenigingen om een kerstmarkt te organiseren. Dit jaar vindt die plaats op 21 december 2019 vanaf 18 uur.

“We verhuizen de de kerstmarkt naar het Nieuw Plein, omdat hij elk jaar groter wordt. Meer standjes betekent meer ruimte voorzien. Achter de Mastbloem was dit nog net mogelijk, maar voor de veiligheid en praktische invulling bleek het Nieuw Plein een betere keuze. De gezelligheid maken de verenigingen en wijzelf, dus die zal je ook op het Nieuw Plein terugvinden”, maakt voorzitter Laurens Van Heuverswijn zich sterk.

De kerstmarkt komt aan de kant van de post. “Daardoor is er vooraan nog altijd voldoende parking voor de bezoekers en omwonenden. De nieuwe locatie zorgt voor meer zichtbaarheid en toegankelijkheid en brengt ook sfeer in de dorpskern”, klinkt het. The Happy Suspended en een kerst-dj brengen de muzikale sfeer. “The Happy Suspended is een Gentse ska-band die met horny blazerlijnen, snerende gitaarriffs, pompende bassen en ongetemde ritmes bij iedereen voor dansbenen zorgt. De kerst-dj is andermaal dj Lambicious, Kruisemnaar én scout in hart en nieren”, vertelt voorzitter Laurens Van Heuverswijn.

Nog plaats voor kraampjes

Bezoekers van de kerstmarkt genieten samen met vrienden, familie en kennissen in een rustige sfeer van de vele zoetigheden en lekkernijen die de verschillende Kruishoutemse verenigingen aanbieden. Ook enkele hobbyisten klaar om hun creaties aan de man te brengen.

Wie zich wenst in te schrijven om een kraampje te bemannen kan zich inschrijven via kerstmarkt.nuitgang@gmail.com.