Jeugdauteur Marc de Bel ontvangt de ‘Muze van Sabam’ als bekroning van hele carrière Ronny De Coster

31 oktober 2019

13u08 0 Kruisem Marc De Bel ontving op de Boekenbeurs de “Muze van Sabam” op de Boekenbeurs in Antwerpen. Hij ontving deze prijs uit handen van Sabam-voorzitter Jan Hautekiet. “Ik ben hier bijzonder trots op, omdat het een beloning is van mijn hele carrière”, reageert de Kruisemse schrijver, die al meer dan 2 miljoen boeken heeft verkocht.

“Al meer dan 30 jaar lang houdt Marc de Bel kleine en grote lezers geboeid met zijn wonderlijke verhalen vol verbeelding. Een uitzonderlijk productieve geest die ons elke keer weer laat dromen. Waar de inspiratie vandaan komt? Het heeft geen belang. Hij heeft een muze, zoveel is duidelijk, en nu heeft hij er nog eentje bij.” verklaart Jan Hautekiet.

Prijs voor loopbaan

“Met de ‘Muze van Sabam’ ben ik heel erg in mijn nopjes”, zegt de schrijver. “Dit is geen prijs voor één werk, maar een bekroning voor mijn carrière. Natùùrlijk ben ik daar trots op. Sabam wist het vooral te waarderen, dat ik een heel ruim publiek aanspreek. Dat komt in de eerste plaats omdat ik schrijf voor verschillende leeftijden, maar omdat ik generaties overschrijd: mijn eerste lezers hebben intussen zelfs kinderen, met wie ze naar de Boekenbeurs komen om boeken te laten signeren.

De Bel is een bijzonder productieve schrijver. “Er liggen nog twee boeken klaar die in het voorjaar 2020 zullen uitkomen en ik ben nu aan het schrijven aan mijn 172ste boek, dat ik klaar wil hebben voor de Boekenbeurs van volgend jaar. En ik loop rond met nog wel 37 verhalen in mijn hoofd”, zegt De Bel.

2 miljoen boeken verkocht

Het werk van Vlaanderens populairste jeugdschrijver is al in twaalf talen uitgegeven. Alles samen gingen al meer dan 2 miljoen boeken van Marc De Bel over de toonbank.

De Muze van Sabam is een carrièreprijs die Sabam al sinds 1984 uitreikt aan haar vennoten als bekroning voor een bijzonder succesvolle carrière. Het sierlijke bronzen beeldje is van de hand van kunstenaar Hubert Féguenne. Eerdere laureaten waren onder anderen Pieter Aspe, Arno, Robbe de Hert, Rocco Granata, Dani Klein, Harry Kümel, Raoul Servais, Jacques Vermeire, Will Tura en Urbanus.