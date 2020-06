Inwoners steken handen uit de mouwen en leggen petanquebaan aan op Nieuw Plein in Kruishoutem Ronny De Coster

21 juni 2020

17u34 0 Kruisem Op het Nieuw Plein in Kruisem kan je sinds dit weekend spelen op een tijdelijke petanquebaan. In samenwerking met de gemeente heeft een werkgroep van inwoners de nieuwe ontmoetingsplek gemaakt.

“Dorp Dynamiek heet het project dat eind vorig jaar in het leven werd geroepen”, vertelt Marieke De Boe van het Innovatiesteunpunt, dat samen met de Landelijke Gilden het initiatief heeft vorm gegeven. “Twee thema’s bleken prioritair voor Kruishoutem: ontmoeting en activiteit op het Nieuwplein voor de Mastbloem en de plaatsing van picknickbanken in het dorp. De Warmste Zomer van Kruishoutem had het moeten worden met activiteiten op het plein voor de Mastbloem, een pop-upbar en een vakantie vol animo”, vertelt Marieke.

“De coronacrisis heeft de plannen wat doorkruist, maar de werkgroep bleef niet bij de pakken zitten en herbekeek hoe ze hun Warmste Zomer alsnog konden laten doorgaan, zij het dan in een coronaproof jasje. Het resultaat: een tijdelijke petanquebaan. In samenspraak met de gemeente is er ook werk gemaakt van een aantal nieuwe picknickplaatsen in het dorp. Zo is toch alles aanwezig om deze zomer lokaal door te brengen”, besluit Marieke.