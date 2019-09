Inbrekers veroorzaken veel schade in huis in Ouwegem Ronny De Coster

26 september 2019

Inbrekers zijn woensdag aan het werk geweest in een huis aan de Huisgaverstraat in Ouwegem.

De verdachten werden gezien: ze droegen een opvallende overall met twee witte ritssluitingen. Eén van hen had een donkere Adidas-pet op, de andere droeg een gewone, groene pet. De inbraak, waarbij veel schade werd aangericht, is gepleegd tussen 9 en 10 uur. Vermoedelijk verplaatsten de daders zich met een donkere auto met gele nummerplaat en met het stuur aan de rechterkant.